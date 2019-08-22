Несчастье произошло в четверг утром, полиция ведет расследование.

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала BNS, что сообщение поступило в 6 ч. утра. В полицию позвонили врачи скорой помощи.

По данным полиции, роженица (1979 г.р.) рожала в ванной. С ней была повитуха.

Новорожденный был без признаков жизни. Его реанимировали врачи скорой помощи, однако безуспешно. Роженицу врачи увезли в больницу.