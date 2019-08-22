В Вильнюсе во время родов на дому скончался младенец. Об этом 22 августа сообщила полиция.
Naujagimis
© Shutterstock

Несчастье произошло в четверг утром, полиция ведет расследование.

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала BNS, что сообщение поступило в 6 ч. утра. В полицию позвонили врачи скорой помощи.

По данным полиции, роженица (1979 г.р.) рожала в ванной. С ней была повитуха.

Новорожденный был без признаков жизни. Его реанимировали врачи скорой помощи, однако безуспешно. Роженицу врачи увезли в больницу.

Общество

Подозреваемый в загрязнении нефти россиянин освобожден судом в Литве (5)

В четверг Вильнюсский окружной суд отменил арест...

В пятницу по всей Литве пройдут мероприятия, посвященные 30-летию "Балтийского пути" (22)

С 23 августа в Литве начнутся мероприятия, посвященные...

Rimgaudas Karvelis

В последний путь проводили актера Римгаудаса Карвялиса (1)

22 августа после обеда в похоронном бюро Nutrūkusi styga...

В Вильнюсе во время родов на дому скончался младенец (14)

В Вильнюсе во время родов на дому скончался младенец. Об...

Почему на дорогах гибнут дети: сначала родители должны исправить свои ошибки (1)

О том, что приближается сентябрь, свидетельствует...

TOP новостей

Экономист без оптимизма наблюдает за вестниками кризиса: есть лишь две хорошие новости (28)

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал,...

Необычная улица в Вильнюсе: как там живут люди, увидит вся Литва (23)

Соседи говорят друг другу комплименты, а не бросают...

В пятницу по всей Литве пройдут мероприятия, посвященные 30-летию "Балтийского пути" (22)

С 23 августа в Литве начнутся мероприятия, посвященные...

Мечта о собственном жилье: сколько на первый взнос откладывают жители Литвы (15)

Чтобы получить ипотечный кредит, надо иметь средства...

Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой (105)

Первый фактический руководитель независимой Литвы...