Несчастье произошло в четверг утром, полиция ведет расследование.
Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала BNS, что сообщение поступило в 6 ч. утра. В полицию позвонили врачи скорой помощи.
По данным полиции, роженица (1979 г.р.) рожала в ванной. С ней была повитуха.
Новорожденный был без признаков жизни. Его реанимировали врачи скорой помощи, однако безуспешно. Роженицу врачи увезли в больницу.
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