В Вильнюсе во время ненастья дерево упало на автомобиль

Во дворе дома на ул. А.Гоштауто сильный ветер повалил дерево. Оно упало на автомобили. Был поврежден капот автомобиля Volkswagen Touareg.

Однако гораздо хуже пришлось стоявшему рядом Peugeot 205, дерево проломило его крышу. Поврежден и стоявший неподалеку Volvo XC60.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала Delf, что поступили два заявления - об упавших деревьях в районе Антакальнис (два сообщения) и на ул. А.Гоштауто.

В столице за деревьями присматривают работники компании Grinda. Пожарным-спасателям пришлось поработать в Варенском районе, в дер. Барчай, где надо было убрать дерево с проезжей части.