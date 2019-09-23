Мэрия не сообщает, почему было принято такое решение. Еще 23 сентября утром она указала DELFI, что отопление включать не планирует.
Между тем в многоквартирных домах отопление включат, когда три дня подряд среднесуточная температура в Вильнюсе будет ниже 10 градусов. Однако жители многоквартирных домов могут просить включить им отопление раньше, если с таким предложением выступит большинство.
Отопление по просьбе большинства жителей может быть включено в тех домах, которые уже подготовились к отопительному сезону, если теплоузел у них подключен к системе индивидуального подключения. Об этом порталу – сказала представитель мэрии Неринга Колкайте.
"Мы наблюдаем за фактической температурой и ближайшими прогнозами. Отопительный сезон для жителей многоквартирных домов на этой неделе еще не начнется, поскольку серьезных холодов не будет. Если все же будут, мы быстро отреагируем и включим отопление немного быстрее. Однако в школах, детских садах и медицинских учреждениях надо поддерживать более высокую температуру, поэтому мы быстро реагируем", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.
По данным мэрии, вопрос включения отопления в многоквартирных домах будут рассматривать в начале следующей недели.
В последние годы отопительный сезон в Вильнюсе начинался в октябре: в 2014 году – 22 октября, в 2015 г. – 8 октября, в 2016 г. – 6 октября, в 2017 г. – 5 октября, а в прошлом – 28 сентября (в многоквартирных домах 4 октября).
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