COVID-19 в США унес жизни больше 92 000 человек, этим вирусом заболели 1,58 млн. человек.
"Символичен тот факт, что в цветах американского флага была именно Ратуша, на стене которой есть слова почетного гражданина Вильнюса, президента США Джорджа Буша-младшего. Пандемия - это та битва, в которой мы победим вне всякого сомнения – одолеем ее вместе, поддерживая друг друга, поскольку наша сила в единстве и сплочении. Вильнюс выражает огромную поддержку жителям США – наши мысли с вами, оставайтесь сильными", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
Вильнюс и США связывают тесные отношения – в столице есть Вашингтонский сквер, ежегодно отмечают день декларации Уэллеса (Самнер Уэллес). В декларации содержалось негативное и осуждающее отношение к аннексии стран Балтии Советским Союзом
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