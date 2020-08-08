"Мы хотим выразить свои поддержку и соболезнования всем людям Бейрута – Вильнюс и Литва думают о вас, оставайтесь сильными, восстанавливайтесь", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.
Напомним, что взрыв унес жизни минимум 154 человек, еще 5000 человек пострадали, множество людей считаются пропавшими без вести. Точная причина взрыва пока неясна, но, согласно разным данным в СМИ, она связана с нитратом аммония хранившимся на складе.
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