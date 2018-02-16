Такое количество участников собралось на шествие, которое в фейсбуке характеризовали так: "Современный национализм - это этнофутуризм!" и приглашали "Принести факел и встать в ряды единомышленников!".

Участники шествия с факелами в руках исполнили у Острой Брамы Национальную песнь и ос священником молились за детей Литвы. В числе участников шествия был Миндаугас Мурза. У участников была символика Национал-демократической партии.

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Несколько участников принесли флаги - государственные и исторические. У одного из участников на груди был флаг с надписью "Литва - для литовцев".

Вильнюсская мэрия отказалась выдавать разрешение на шествие националистов.

Председатель Союза националистов Сакалас Городяцкис сказал, что не отменял запланированное мероприятие, чтобы проверить действие демократии. Он напомнил, что оба отказа мэрии были обжалованы в суде.

По словам Городяцкиса, молодежь собралась у Острой Брамы, поскольку это важное место.

"Наше поколение празднует столетие один раз. Мы хотим вспомнить дорогие места, о которых забыли в официальной программе. Мы у Острой Брамы. Наверное, лишь благодаря вере Литва воспрянула и была жива. Мы стоим у дома на ул. Аушрос Варту, 19, где жил Йонас Басанавичюс. Первые заседания Совета Литвы, на которых, наверное, был написан черновик акта, скорее всего проходили здесь, между тем, это место никак не отмечено", – сказал Городяцкис.

Другие участники мероприятия сказали, что они здесь, поскольку хотят отметить юбилей с друзьями и единомышленниками. "Я хочу быть с ними, поскольку они демонстрируют эту народность. Хочется иначе отметить столетие, чтобы запомнилось, хочется испытать много нового", – сказала BNS Грета.

Другой участник - Ариюс - сказал, что люди, которые участвуют в этой акции, никому не демонстрируют враждебность.

Ранее шествия Союза националистов критиковали за националистские лозунги и плакаты. В этом году мэрия отказалась выдавать разрешение на проведение этого шествия, указав, что оно будет мешать другим мероприятиям.



Получив благословение священника, собравшиеся с факелами в руках двинулись в сторону Кафедральной площади, где проходит официальный концерт по случаю праздника.

16 февраля Литва празднует 100-летие государства. 16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы подписал акт о восстановлении независимого государства.