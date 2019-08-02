В ответ на снятие памятной доски, посвященной генералу Йонасу Норейке-Ветре и переименование аллеи К.Шкирпы в столице на следующей неделе организуют митинг "Задайте защитим Литовских Героев!"
Minia susirinko prie sienos, kur kabėjo Jono Noreikos atminimo lenta
© DELFI

"Кто следующий? Винцас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? В Вильнюсе неприкосновенны лишь "памятные" доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому надо оказать сопротивление, защитить память героев-борцов за Свободу Литвы!" – сказано в описании мероприятия в Facebook.

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Указано, что организаторы мероприятия - Астра Астраускайте, Кястутис Тамашаускас, Артурас Григас, Альгис Авиженис, Вайдотас Якубонис, Рута Тамкене, Валдас Турчинавичюс, Сакалас Городяцкис, Повилас Гирдянис, Даля Тарайлене.

Митинг пройдет в среду вечером у Литовского национального музея, рядом с памятником Королю Миндаугасу, однако мэрия заметила, что она пока информации об этом мероприятии не получала.

Памятную доску генералу Йонасу Норейке-Ветре со здания библиотеки Академии наук им. Врублевскисов сняли в минувшую субботу.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что что доску сняли с учетом того, что Норейка подписал решения нацистской администрации, касавшиеся учреждения гетто и конфискации имущества евреев.

На минувшей неделе столичный горсовет также переименовал аллею Казиса Шкирпы в аллею Триколора (Шкирпа был известен антисемитскими заявлениями).

Часть общества поддержала эти решения, однако есть и те, кто возмутился ими. Защитники Норейки вспоминают о его заслугах в борьбе с советским режимом.

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