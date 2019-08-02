"Кто следующий? Винцас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? В Вильнюсе неприкосновенны лишь "памятные" доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому надо оказать сопротивление, защитить память героев-борцов за Свободу Литвы!" – сказано в описании мероприятия в Facebook.
Указано, что организаторы мероприятия - Астра Астраускайте, Кястутис Тамашаускас, Артурас Григас, Альгис Авиженис, Вайдотас Якубонис, Рута Тамкене, Валдас Турчинавичюс, Сакалас Городяцкис, Повилас Гирдянис, Даля Тарайлене.
Митинг пройдет в среду вечером у Литовского национального музея, рядом с памятником Королю Миндаугасу, однако мэрия заметила, что она пока информации об этом мероприятии не получала.
Памятную доску генералу Йонасу Норейке-Ветре со здания библиотеки Академии наук им. Врублевскисов сняли в минувшую субботу.
Мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что что доску сняли с учетом того, что Норейка подписал решения нацистской администрации, касавшиеся учреждения гетто и конфискации имущества евреев.
На минувшей неделе столичный горсовет также переименовал аллею Казиса Шкирпы в аллею Триколора (Шкирпа был известен антисемитскими заявлениями).
Часть общества поддержала эти решения, однако есть и те, кто возмутился ими. Защитники Норейки вспоминают о его заслугах в борьбе с советским режимом.
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