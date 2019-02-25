Щенков нашли в контейнере на ул. Битининку, в Ерузале (Вильнюс).

"Их засунули в пакет вместе с бутылками от дорогих напитков. Щенки были в крови, они замерзли, были едва живы. Мы пытаемся их спасти, согреть, жизнь одного висит на волоске. Мы ищем собаку, у которой есть щенки, может она пример найденышей, так у них появится хоть какой-то шанс на выживание", – писала в пятницу в фейсбуке Реклайтите.

Реклайтите знает, кто выбросил щенков – она ходила к их хозяевам, когда забирала их мать, чтобы она могла кормить малышей.

"Я говорила с хозяйкой – это пожилая женщина, которая выпивает. Она даже не представляет, какая ответственность ей грозит за такие действия. Она сказала, что любит свою собаку и хочет ее вернуть. Я спросила: почему вы так жестоко обошлись со щенками? Она ответила: а что я должна была с ними делать?" – удивлялась ее равнодушию Реклайтите.

Она намерена написать заявление в полицию, однако заметила, что реакция правоохраны на такие нарушения бывает недостаточной.

"Чаще всего полиция начинает расследование, а потом сообщает, что дело закрыто. Это не первый случай, с которым я сталкиваюсь – они не находят доказательства. Тут люди пропадают, вот и не хотят подобными делами заниматься", – заметила Реклайтите.

Вскоре на просьбу Реклайтите о помощи отозвалась Дейманте из Каунаса. Щенков привезли к ней домой, но ее собака сначала не приняла найденышей.

"К сожалению, моя собака не приняла их, нашей семье пришлось кормить их смесью. Через сутки я узнала, что к щенкам приедет их мама. Узнав об этом, не буду скрывать, я расплакалась. Начала готовить для нее со щенками комнату", – рассказала Дейманте.

В первые сутки щенков не признала и их мать, поэтому Дейманте спала с ними, гладила, успокаивала, чтобы и они и их мама привыкли к новой обстановке. Щенков Дейманте кормила каждые два часа.

"Уже на какое-то время я потеряла надежду на то, что мать примет своих щенков, но потом надежда снова появилась. Мы с моим другом Игорем приучали ее к щенкам, и она их покормила", – поделилась радостным известием Дейманте.