Представитель компании Susisiekimo paslaugosТомас Шюшкус сказал DELFI, что в этом месте на самом деле появился новый радар, но подчеркнул, что его пока только испытывают.
"Радар еще работает не полностью, он находится на стадии испытания, только тестируется, поэтому водителям ничего не грозит", – сказла он.
Шюшкус также информировал, что это радар нового профиля, который замеряет не только превышение скорости, но пока включена лишь эта функция.
Глава департамента города по организации движения Алексей Апанович сказал DELFI, что радар будет фиксировать не только превышение скорости, но и тех, кто едет по полосе A или проезжать на перекрестке на красный свет.
"В Литве на дорогах есть радары похожего действия, но такой комплексного плана – первый", – сказал он.
Апанович не мог сказать, когда фотографии этого радара начнут передавать полиции и наказывать водителей.
"Мы надеемся, что подрядчик вскоре пригласит нас на презентацию и представит результаты действия этого радара. Тогда мы с мэрией проверим, отвечает ли радар выдвинутым требованиям", – рассказал он.
По словам Апановича, новый радар установили в этом месте, так как здесь фиксируют много нарушений: "Мы заметили, что из-за нового выезда – поворота на ул. Львово многие нарушают ПДД, превышают скорость или едут по полосе А".
Он признал, что если радар оправдает надежды, то в городе появятся и другие радары такого типа. Допустимая скорость на проспекте Конституциёс – 50 км/ч.
Полиция нашла мужчину, запугавшего на автостраде студентку на BMW (7)
После того как портал DELFI рассказал историю студентки,...
В Вильнюсе уже испытывают фиксирующий водителей радар (2)
Около бизнес-центра Quadrum на проспекте Конституциёс...
Советы эмигрантам: иногда нельзя в Литве указывать опыт работы (14)
DELFI прошел путь подготовки семьи, которая планировала...
Профсоюзы системы образования грозят забастовкой (5)
Профсоюзы системы образования призвали правительство...
TOP новостей
Наступают неспокойные дни для тех, кто платит небольшие зарплаты (22)
Больше пенсии в старости или дальнейший рост цен...
Полиция нашла мужчину, запугавшего на автостраде студентку на BMW (7)
После того как портал DELFI рассказал историю студентки,...
Советы эмигрантам: иногда нельзя в Литве указывать опыт работы (14)
DELFI прошел путь подготовки семьи, которая планировала...
В Вильнюсе уже испытывают фиксирующий водителей радар (2)
Около бизнес-центра Quadrum на проспекте Конституциёс...
Нашли золотую жилу: благодаря видеокамерам поймали чиновников-взяточников (10)
Не секрет, что в небольших городах и районах люди хорошо...