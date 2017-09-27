Представитель компании Susisiekimo paslaugosТомас Шюшкус сказал DELFI, что в этом месте на самом деле появился новый радар, но подчеркнул, что его пока только испытывают.

"Радар еще работает не полностью, он находится на стадии испытания, только тестируется, поэтому водителям ничего не грозит", – сказла он.

Шюшкус также информировал, что это радар нового профиля, который замеряет не только превышение скорости, но пока включена лишь эта функция.

Глава департамента города по организации движения Алексей Апанович сказал DELFI, что радар будет фиксировать не только превышение скорости, но и тех, кто едет по полосе A или проезжать на перекрестке на красный свет.

"В Литве на дорогах есть радары похожего действия, но такой комплексного плана – первый", – сказал он.

Апанович не мог сказать, когда фотографии этого радара начнут передавать полиции и наказывать водителей.

"Мы надеемся, что подрядчик вскоре пригласит нас на презентацию и представит результаты действия этого радара. Тогда мы с мэрией проверим, отвечает ли радар выдвинутым требованиям", – рассказал он.

По словам Апановича, новый радар установили в этом месте, так как здесь фиксируют много нарушений: "Мы заметили, что из-за нового выезда – поворота на ул. Львово многие нарушают ПДД, превышают скорость или едут по полосе А".

Он признал, что если радар оправдает надежды, то в городе появятся и другие радары такого типа. Допустимая скорость на проспекте Конституциёс – 50 км/ч.