В Вильнюсе уже фиксируют предпраздничные заторы

Читатель DELFI сообщила, что стоит в заторе на ул. А.Гоштауто уже 30 минут, машины почти не движутся.

По данным карты Sviesoforai.lt, самые большие заторы образовались на ул. А.Гоштауто, А.Мицкявичаус, Т.Нарбуто, ул. Виршулишкю, ул. В.Герулайчё, ул. Озо и ул. Калварию.