В Вильнюсе установлен еще один случай коронавируса

На данный момент в Сантаришкской клинике находятся 14 пациентов, у которых подтвержден COVID–19.
Молодой человек, у которого установили коронавирус, 8 марта вернулся из Македонии, потом 10–13 марта был в Великобритании. Он почувствовал недомогание 16 марта – у него поднялась температура, заболело горло, появилась общая слабость, а 17 марта он обратился в Центр инфекционных заболеваний Сантаришкской больницы. 18 марта у него установили COVID–19.
Delfi напоминает, что в Литве подтверждены 27 случаев коронавируса.
В среду в Каунасской клинике было 4 пациента с коронавирусом, еще 15 человек находились в отдельных палатах под наблюдением.
С 16 марта в Литве был объявлен карантин.
Минздрав сообщает, что всего в Литве исследовали 742 пациентов, под наблюдением находятся 43 270 человек.
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