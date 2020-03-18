В Вильнюсе установлен еще один случай коронавируса

На данный момент в Сантаришкской клинике находятся 14 пациентов, у которых подтвержден COVID–19.

Молодой человек, у которого установили коронавирус, 8 марта вернулся из Македонии, потом 10–13 марта был в Великобритании. Он почувствовал недомогание 16 марта – у него поднялась температура, заболело горло, появилась общая слабость, а 17 марта он обратился в Центр инфекционных заболеваний Сантаришкской больницы. 18 марта у него установили COVID–19.

Delfi напоминает, что в Литве подтверждены 27 случаев коронавируса.

В среду в Каунасской клинике было 4 пациента с коронавирусом, еще 15 человек находились в отдельных палатах под наблюдением.

С 16 марта в Литве был объявлен карантин.

Минздрав сообщает, что всего в Литве исследовали 742 пациентов, под наблюдением находятся 43 270 человек.