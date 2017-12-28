Вильнюсский участковый суд 28 декабря объявил, что Танана, который в течение 9 месяцев угнал три автобуса, признан виновным не только в угоне, но и в том, что разбил один из автобусов.

Судья Рамунас Кейдунас посчитал, что Танану не стоит наказывать реальным лишением свободы – ему назначили ограничение свободы на 12 месяцев. В это время с 22 до 6 ч. он должен находиться дома (отлучаться может только по работе), возместить нанесенный ущерб, начать работать или зарегистрироваться на Бирже труда и безвозмездно отработать 100 ч. в учреждении здравоохранения, доме опеки или неправительственной организации, которая заботиться о недееспособных людях, осужденных и других нуждающихся в помощи.

Суд осудил и друга Тананы Томаша Вороновича (1995 г.р.) – его признали виновным в уничтожении чужого имущества. Ему суд также назначил ограничение свободы на один год. Кроме того, он должен возместить нанесенный ущерб.

Ярослав Янковский (1999 г.р.) и Даниэль Козловский (1997 г.р.) от уголовной ответственности были освобождены, их передали на поруки.

Осужденные должны возместить Vilniaus viešasis transportаs ущерб в размере 3912 евро.

Адвокат Тананы Альгис Кояла сказал, что его подзащитный вел себя легкомысленно.

"Сказалось влияние компьютерного мира – преступление нетипично, человек не думал, что понесет ответственность, это и привело к случившемуся, – сказал он. – Я думаю, что это урок, который изменит их жизнь. Танана понял, что сделал и должен правильно оценить, что произошло".

После вынесения приговора Танана сказал DELFI, что и сейчас мог бы угнать маршрутный автобус, поскольку они не защищены от угона.

Согласно материалам дела, автобусы Vilniaus viešasis transportаs Volvo были угнаны 3 декабря и 12 декабря 2015 г. и 29 сентября 2016 г. в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, недалеко от вокзала.

На последнем из угнанных автобусов Танана уехал из Вильнюса в Мицкунай – там с друзьями они разбили окна в автобусе, фары, вынули аккумулятор, уничтожили компьютер э-билетов.

Ранее Танана в поле зрения полиции не попадал. В суде он признал, что идея угнать автобус родилась, когда он играл в компьютерные игры – в одной из игр была такая же система, как в вильнюсских автобусах.

У Тананы нет водительских прав. Фотографии на фоне автобусов он размещал на своей странице в фейсбуке, писал, что работает в автобусном парке.