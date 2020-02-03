Движение против БелАЭС будет стремиться к тому, чтобы энергия с этой АЭС не попадала на рынок Евросоюза, чтобы было остановлено дальнейшее расширение станции, чтобы Литва и Евросоюз предприняли меры по обеспечению безопасности БелАЭС.
Среди учредителей этой организации – бывший глава Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) Витаутас Ландсбергис, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, члены сейма Жигимантас Павилёнис и Виргилиюс Подерис, политолог Раймундас Лопата, бывший глава Департамента госбезопасности Мечис Лауринкус, бывший глава МИД Пятрас Вайтекунас и другие.
В опубликованном в субботу сообщении учредителей говорится, что организация будет активно добиваться принятия всех возможных мер для защиты от угрозы БелАЭС, невзирая на то, что первый реактор станции планируется запустить уже в этом году.
В декабре прошлого года Беларусь заявила, что ядерное топливо на первый ректор станции должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор планируется запустить в этом году.
Литва придерживается позиции о том, что станцию в Беларуси строят без соблюдения всех норм безопасности и международных обязательств, между тем, Минск эти обвинения отметает.
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