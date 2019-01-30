Информацией поделился житель Вильнюса Артурас Ущинас.

"Я шел по ул. Миндауго, недалеко от Maximа, там я разминулся с женщиной, которая вела ретривера. Когда собака подошла к столбу, ее стало трясти. Животное стало скулить. Когда подбежал хозяин, собака уже была без сознания. Я тогда не понял, что случилось", – писал в фейсбуке Артурас. Позже выяснилось, что собака не выжила.

Вскоре картина повторилась: около того же столба скулили две собаки. На этот раз они пришли в себя. Артурас с другом выяснили, что собак у этого столба бьет током.

"Пострадать могут не только собаки, но и люди. Со своей стороны мы сделали, что могли, но даже через час никто из ответственных ведомств не приехал. Будьте осторожны", – предупредил Артурас.

Сейчас на столбе есть надпись: "Осторожно, бьет током! Пострадали три собаки". Вильнюсцы сообщили об этой ситуации в ЗАО Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai.

30 января плаката на столбе уже не было.

Портал связался с представителем Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai Расой, она заметила, что проблему решают с самого утра, но пока рано говорить о том, в чем причина таких явлений.

"Мы выясняем, в чем дело. Как только у нас будет официальная информация служб - поделимся ею. Когда бывают серьезные проблемы, например с кабелем, выяснение обстоятельств затягивается. Бригады работают с самого утра", – сказала Раса.

Она заверила, что днем электричества нет, поэтому столб не представляет опасности – значит, надо проявлять осторожность вечером.

По словам Расы, до сегодняшнего вечера проблема должна быть решена.