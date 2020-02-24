В Вильнюсе у пациента подозревают коронавирус

Глава клиник Inmedica в Вильнюсском регионе Раса Лечицкая подтвердила, что такое происшествие было зафиксировано. По ее словам, у одного пациента подозревают коронавирус.
В понедельник в клинику InMedica, вернее в ее филиал Alfa на ул. Ю.Балтрушайтиса в Фабийонишкес обратился мужчина, вернувшийся из северной Италии.
Пациент сказал врачам, что за три дня до этого у него была высокая температура. Между тем, когда он обратился к врачам, температуры у него уже не было, поскольку он выпил Gripex, пишет lrytas.lt.
Однако было принято решение увезти пациента в Сантаришкскую клинику и обследовать его.
"Мы следим за новостями и знаем, что в Италии зафиксировано немало случаев заболевания коронавирусом. Поэтому мы приняли меры предосторожности, чтобы пресечь распространение вируса в Литве. Поскольку во время визита к врачи выяснилось, что пациент вернулся из северной Италии, мы его изолировали, выдали ему маску. Врачи, которые его осматривали, тоже были в масках. Мы вызвали скорую, на ней пациента увезли в Сантаришкес. Клиника была закрыта на внеплановую дезинфекцию. Если подтвердиться коронавирус, то будет ясно, что мы все сделали", – сказала lrytas.lt Лечицкая.
В понедельник в связи с распространением коронавируса в Италии Министерство внутренних дел Литвы провело заседание комиссии по чрезвычайному положению. На заседании было принято решение предложить правительству в качестве превенции объявить чрезвычайное положение в масштабах страны.
"Для более эффективного управления ситуацией правительству Литвы предлагают объявить чрезвычайное положение в масштабах всей страны", – сказала глава МВД Рита Тамашюнене.
"Окончательное решение примет правительство", – сказала министр.
Вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис сказал, что нынешняя ситуация в северной Италии беспокоит, поскольку сейчас там отдыхает много жителей Литвы, которые на самолетах возвращаются на родину.
Вице-министр сказал, что эффективнее было бы заранее объявить чрезвычайное положение, чтобы в случае подтверждения диагноза коронавирус можно было бы сразу действовать.
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