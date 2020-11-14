Чаще всего люди неправильно избавляются от крупногабаритных отходов, их жители оставляют у контейнеров. Зафиксированные нарушения расследует Отдел общественного порядка столичного муниципалитета. Нарушителей ждут штрафы и расходы на утилизацию отходов. Больше всего нарушений было зафиксировано в Григишкес, Юстинишкес и Лаздинай.
"Зафиксированные факты показали, что беспорядок у контейнеров устраивают люди. Жаль, что все еще есть граждане, загрязняющие окружающую среду, а страдают все жители. Видео предают огласке для превенции. В столице есть необходимая система вывоза отходов, ею могут пользоваться все жители. Тем, кто этого не понимает, придется платить штраф и расходы на утилизацию мусора", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.
Он сказал, что на контейнерах появится информация о том, где можно утилизировать соответствующие отходы. В этом году VASA установила видеокамеры практически во всех районах столицы.
Крупногабаритные отходы жители обязаны вывозить на специальные площадки или заказывать соответствующую услугу у компании, предоставляющей услуги вывоза мусора. До карантина это можно было бесплатно сделать через VASA (на сайте). Сейчас эта услуга временно не предоставляется в целях снижения количества контактов. После отмены карантина услугу снова будут предоставлять.
За неправильную утилизацию отходов грозит штраф в размере 30-140 евро. За повторное нарушение штраф может составлять 600 евро.
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