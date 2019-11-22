После торжественных месс гробы с останками лидеров восстания Сигизмунда Сераковского и Константина (Кастуся) Калиновского, а также ещё 18 повстанцев в ходе траурной процессии были доставлены из Вильнюсского кафедрального собора на кладбище Расу.
В честь повстанцев на кладбище Расу звучали салютные залпы литовской и польской армий.
Церемония состоялась при участии президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды, премьера Польши Матуша Моравецкого, вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, вице-премьера Украины по европейским и евроатлантическим вопросам Дмитрия Кулебы, священников различных конфессий.
Останки сопровождали роты почетного караула литовской и польской армий, в процессии также участвовал широкий круг жителей соседних стран, были флаги Литвы, Польши, Белаурси.
С пятницы по воскресенье у часовни кладбища Расу, где захоронены лидеры восстания и повстанцы будут стоять в почетном карауле литовские и польские скауты, представители Литовского союза стрелков. В выходные дни часовня будет открыта для посещения с 9 до 21 часа. Позднее гробы будут сложены в крипту часовни.
В прощальной речи президент Гитанас Науседа акцентировал, что общее прошлое литовского, польского, белорусского, украинского и других народов, боровшихся с царским режимом в XIX веке, вдохновляет народы к более тесным отношениям и сегодня.
По словам главы государства, как и в XIX веке лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня остается актуальным, поскольку является многозначным.
"Мы можем желать свободы друг другу, узко понимая "нас" и "вас", как современные нации, уважающие и чтящие традицию общего государства", – сказал литовский президент.
"Однако также мы можем желать свободы и другим народам, которым ее еще не хватает", – добавил глава государства.
По словам польского президента А. Дуды, произошедшая в пятницу в Вильнюсе торжественная церемония перезахоронения участников восстания позволяет осмыслить общность народов Центральной Европы и в прошлом, и в будущем. Она является необходимым фундаментом свободы, заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Как и участники восстания 150 лет назад были солидарными людьми, так и мы, современные люди, хотим действовать вместе солидарно ", – подчеркнул А. Дуда.
По его словам, в пятницу чтут память участников восстания, а также всех погибших в борьбе за свободу.
"Мы прекрасно знаем эту характерную привычку, которую соблюдали со времен белого до красного царизма. В своей стране мы все еще находим могильные ямы с жертвами, партизанами антисоветской борьбы, убитых красным режимом. Сегодня вспоминаем и их, несгибаемых польских военных, литовских лесных братьев и других. Все они, и те, погибшие 150 лет назад, и 70 лет назад, герои свободы наших народов", – сказал президент соседней страны.
Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гедиминаса в 1831 году.
Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.
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