В Вильнюсе суд разрешил взять под арест подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Прокуратура просила разрешить взять его под арест на два месяца, мотивируя тем, что подозреваемый может скрываться, мешать расследованию, совершать преступления. Подозреваемый ранее был судим.
Суд просьбу прокурора удовлетворил.
В среду в суд доставили немало людей. одних опросили как подозреваемых, других - как подозреваемых. Полиция не указывает, сколько подозреваемых в этом деле, но отмечает, что "не один и не два", остальным назначена более мягкая мера пресечения. В числе подозреваемых есть и несовершеннолетние.
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