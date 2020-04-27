Фильмы будут показывать на большом экране, высотой с 5-этажный дом. Таких огромных экранов странах Балтии до сих пор не бывало. Звук будет передаваться по радиоволнам указанной частоты через радио в автомобиле.

Организаторы акцентируют и социальную сторону проекта - это поддержка авиационного сектора, который несет огромные убытки. Aerokinas - выражение благодарности работникам авиации.

30 апреля состоится черно-белая премьера культового фильма "Паразиты", режиссера Пон Чжун Хо.

1–3 мая покажут "Коммивояжера" Асгара Фархади, 2016, "Тело Христово" Яна Комасы, 2019 и "Капернаум" Надин Лабаки, 2018, немецкий фильм "Тони Эрдманн" Марена Аде, 2016, "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, 2018, "Квадрат" Рубен Эстлунда, 2017, "Холодную войну" Павла Павликовского, 2018 и др.

На семейных сеансах покажут "Жизнь тыковки" Клод Барра, 2016) и "Моя маленькая сестра Мирай" Мамору Хосода, 2018.