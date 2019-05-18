В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом

В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное состязание. Больше 500 участников состязания целый день будут искать неизведанные, забытые, не включенные в туристические маршруты места между Вильнюсом и Каунасом.
"Mototurizmo sprinto 2019" startas prie Mažvydo bibliotekos
© Vytautas Pilkauskas

BMW Mototourism Sprint, который получил название интеллектуального ралли, организаторы считают отличным способом не только провести выходные с друзьями или семьей, но и поинтересоваться историей края. Каждого участника ждут 25 точек, отмеченных в книге, посещать их можно в любом порядке.

"Это массовое мероприятие, уникальное тем, что места, по которым проедут его участники, не включены в туристические маршруты. Люди о них мало знают, они забыты, некоторые даже исчезли, поскольку там ничего рукотворного не осталось, поэтому люди забывают о таких местах, так исчезает история, которая, как известна, важна для нас", – сказала одна из организаторов Бируте Вайткуте.

Несмотря на то, что формат ралли напоминает путешествие по Литве, организаторы призывают не забывать, что это – все же состязание. В каждом пункте надо выполнить поставленную задачу и собрать печати, найти упомянутые объекты, сделать фото. Сообщается, что на все дается 6 часов.

Финиш BMW Mototourism Sprint намечен в Каунасе у представительства BMW.

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