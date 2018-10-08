На пару геев в воскресенье напали прямо в центре Вильнюса – на перекрестке ул. Швитригайлос и Наугардуко. Девушка, которая стала свидетельницей происшествия, сказала DELFI, что молодые люди не могли и предположить, что их ждет, удар был неожиданным: "Не было никакого контакта, последовал сразу же удар по голове". Римовайте сказала, что до инцидента с пострадавшими не была знакома.

"Сразу после происшествия я перешла через дорогу и сказала молодым людям, что могу быть свидетелем", – заметила она. По словам Римовайте, злобу у мужчин средних лет, вероятно, вызвал тот факт, что молодые люди шли, держась за руки.

"Со стороны все выглядело очень просто: шла пара, они держались за руки. Молодые люди остановились у пешеходного перехода. Рядом остановился мужчина, я бы сказала, средних лет, может, около 40. Он был с другом, – рассказала девушка. – Все произошло так: молодые люди шли к пешеходному переходу, а мужчина, что-то крича, ударил юношу в лицо, что кричал, я не слышала".

По словам Римовайте, удар пришелся в лицо одному из юношей, второй был немного в стороне. Мужчина ударил юношу ладонью, поэтому явных следов не осталось.

Девушка рассказала, что молодые люди были в шоке. "Юноша, которого ударили, был в шоке, - сказала Римовайте. – Он не мог говорить, поэтому я разговаривала с его другом".

Пострадавшие вызвали полицию, но экипаж приехал через 10 минут, когда мужчины ушли. Римовайте удивилась, что полицию ждали так долго, поскольку комиссариат находится совсем рядом - в нескольких сотнях метров. Она также была удивлена, что полиция пыталась получить как можно больше информации от пострадавших, а агрессоры ушли.

Несмотря на то, что один из мужчин был на костыле, найти полицейским их не удалось.

По сведениям DELFI, пострадавший написал заявление во 2-м комиссариате полиции. Полицейские 3-го комиссариата расследуют дело о нанесении физической боли.

Полиция указала, что пострадавший – гражданин России, у которого есть годовая виза на пребывание в Литве.