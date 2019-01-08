На мероприятии, которое организует Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представителям ведомств Балтийских стран, ответственным за вопросы прав и благополучия детей, будут представлены программы позитивного родительства.

Как сообщила BNS глава бюро ВОЗ в Литве Ингрида Зурлите, по оценкам экспертов, позитивное родительство воздействует не только на благополучие ребенка, но и обеспечивает его последующее психическое и физическое здоровье.

"Цель – представить программы и стратегии ВОЗ по осуществлению превенции насилия над детьми и ненадлежащего поведения с ними в целом. Самыми интересными будут практические примеры из Черногории, Норвегии", – сообщила BNS И. Зурлите.

По ее словам, конференция, которая состоится во вторник и в среду, будет посвящена специалистам, а в четверг и в пятницу с сообщениями лекторов на национальном семинаре смогут ознакомиться представители муниципалитетов, неправительственных организаций.