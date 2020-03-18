По данным аэропорта, самолет совершил посадку в 21.14 ч., на его борту было 169 пассажиров.

Второй самолет должен прибыть в Вильнюс в 21.43 ч., в нем еще 132 пассажира.

Эти рейсы организовало правительство Литвы с турагентством Tez Tour. Представитель компании Инга Аукштуолите сказала BNS, что большая часть пассажиров этих самолетов – граждане Литвы.

Пассажиры платили за билеты по 500 евро.

По данным МИД Литвы, всего на Тенерифе было около 600 граждан Литвы.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал BNS, что сейчас всех пассажиров специалисты Национального центра общественного здравоохранения и военные проверяют прямо в салоне самолета.

"Процедура обычная: всех пассажиров встречают специалисты НЦОЗ с военными, у пассажиров меряют температуру. После этого пассажиров сопровождают в отдельный терминал, где они заполняют анкеты. Только после этого пассажиры могут покинуть территорию аэропорта", – сказал Василяускас.

Несколько тысяч литовцев попросили у Литвы помощи. Они хотят вернуться домой, но не могут, поскольку страны ЕС ограничили передвижение для замедления распространения коронавируса.

В четверг в Вильнюс на особом заказном рейсе прилетят литовцы из Валенсии, а в пятницу и субботу – из Парижа.