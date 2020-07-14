В Вильнюсе состоятся состязания по сидению, приз – поездка в Париж

Желающим принять участие в состязании надо просто прийти в указанное место и... посидеть. Предварительной регистрации нет, поэтому участвовать могут те, кто придет первыми.

Сколько продлится состязание прогнозировать сложно, но организаторы поставили перед собой амбициозную цель – 45 ч. Однако победителем станет тот, кто просидит дольше других. Согласно правилам, участники не могут спать и сидеть закрыв глаза дольше 5 минут. Кроме того, нельзя курить и пить алкоголь. Правда, участникам можно есть и пользоваться гаджетами, кроме того, предполагаются короткие перерывы.

За состязанием можно будет наблюдать на странице Вильнюсского аэропорта в Facebook. Организаторы приглашают поддержать участников – кроме того, на месте проведения состязаний можно ответить на вопросы и выиграть сувениры, связанные с авиацией и путешествиями. Кроме главного приза будут разыграны пригласительные в бизнес клуб Вильнюсского аэропорт, услуги быстрого контроля и т.д.