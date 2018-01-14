На участие в забеге зарегистрировались больше 8300 человек разного возраста. "Примерно 7600 участникам раздали атрибутику, поэтому, мы считаем, столько людей участвовало в забеге.

Примерно половина - гражданские лица, половина - военные, по данным регистрации должно было быть 3900 военных и 4400 гражданских лиц, кто мог, кто не мог. Но забег был рекордным, каждый год число участников увеличивается на 1000 человек", – сказал BNS президент Литовской ассоциации любителей бега Видмантас Добровольскас.

В забеге участвовали энтузиасты из 17 стран мира. В нем участвовали и послы, военные из США, Германии, Голландии, Франции, Норвегии, Хорватии и др.

"То, что столько людей, столько молодых людей участвует, показывает силу общества, силу государства, силу свободы – это радует. Рост патриотизма наблюдается с появления первых явных угроз – это была Украина. Я думаю, этот забег - настоящее отражение силы", – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Забег состоялся уже в 27 раз. Он начался у Антакальнисского кладбища и завершился у телебашни.

Цель традиционного забега – привить любовь и гражданский долг в борьбе за свободу и независимость страны.

Перед забегом военные, организаторы забега и гости возложили цветы на могилы погибших 13 января 1991 года.