2 июня в Вильнюсе состоялся ежегодный марафон We Run Vilnius. Улицы столицы заполнили энтузиасты и спортсмены.
© DELFI / Orestas Gurevičius

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2/3 пациентов экстренно привозят в больницу ночью и в...

Лето в Литву приходит без опоздания

Начало календарного лета принесет с собой летнее тепло....

В Вильнюсе состоялся марафон We Run Vilnius (8)

2 июня в Вильнюсе состоялся ежегодный марафон We Run Vilnius....

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