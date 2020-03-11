Участники шествия несли плакаты "За великую Литву", "Сохраним семью – сохраним Литву", "Я горжусь тем, что я литовец", портреты Казиса Шкирпы, Йонаса Норейки и скандировали: "Литва – для литовцев, литовцы – для Литвы".
От Кафедральной площади до Лукишкской участников шествия сопровождала колонна внедорожников с национальной символикой.
Участники шествия подготовили национальную атрибутику, несли триколоры и исторические флаги.
11 марта 1990 года Верховный совет объявил о восстановлении независимой Литвы. За постановление проголосовали 124 депутата, еще 6 - воздержались.
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