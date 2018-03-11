Участники шествия принесли плакаты с надписью "Литва – для литовцев" на фоне триколора. Шествие прошло до Лукишкской площади, где состоялся небольшой митинг.
В первых рядах колонны шли подписанты акта 11 марта Аудрюс Буткявичюс, Видманте Ясукайтите, европарламентарий Гедиминас Якавонис, с ними шел вильнюсец еврей по происхождению Даниэлюс Липшицас, он обернулся флагом Израиля.
Участники шествия несли триколоры, исторические флаги Литвы, украинские флаги. Участники шествия скандировали "Литва – для литовцев". За этот лозунг шествие больше всего критикуют представители нацменьшинств страны.
Националисты обычно проводят альтернативные шествия по случаю 16 февраля и 11 марта.
В этом году собравшиеся на митинг разделились на несколько групп: одни были против Островецкой АЭС, другие акцентировали необходимость очиститься от советской номенклатуры, третьи говорили об угрозах, нависших над традиционными семьями.
Между организаторами шествия и ультрапатриотическими националистами, среди которых был и Миндаугас Гервальдас (до 2012 года - Мурза) из Шяуляй, были разногласия, но в серьезный конфликт они не переросли.
Литовский союз националистов и республиканцев приглашал принять участие в шествии всех жителей страны, для которых важны национальные ценности.
Монополии на праздник нет. Наша цель - объединить народ для участия в празднике и не искать страшилки", - сказал Лидер ЛСНР Сакалас Городяцкис.
По словам председателя Литовского союза борцов за свободу Йонаса Бурокаса, он не раз наблюдал за такими шествиями и сам в них участвовал.
"В демократическом государстве нельзя противоречить таким мероприятиям. Все пройдет хорошо, а если будут провокации - полиция разберется", - сказал Бурокас.
Городяцкис прибавил, что с правоохраной ведется диалог, никакого напряжения нет.
Принять участие в шествии 11 марта призывали не только ЛСНР, но и "Вильнюсский форум", "Толока: ради языка и народа", неправительственные организации, Литовский союз борцов за свободу и другие организации.
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