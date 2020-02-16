aA
По случаю 102 годовщины восстановления государства около 1000 человек 16 февраля вечером провели ежегодное шествие с факелами.
В Вильнюсе состоялось шествие националистической молодежи
© DELFI / Orestas Gurevičius

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что инцидентов во время шествия не было.

частники шествия собрались у памятника Йонасу Басанавичюсу и дошли до бывшей аллеи Казиса Шкирпы, которую в прошлом году мэрия столицы переименовала в аллею Триколора.

У большинства участников шествия в руках были факелы, некоторые несли плакаты с изображением Шкирпы и Антанаса Сметоны, собравшиеся пели народные песни, скандировали "Литва, Литва", "Шкирпа, Норейка – герои Литвы", у Дома подписантов скандировали "Спасибо, спасибо".

Статьи по теме:
Задержанная за невыполнение требований полиции учитель обвинила стража порядка в дискриминации по национальному признаку  (68)
Вильнюсские власти сняли наклейку с названием аллеи К.Шкирпы и намерены обратиться в полицию  (11)

У участников шествия также были государственные и исторические флаги, флаги Украины, Латвии и других стран. Впереди несли большой плакат в цветах литовского флага с надписью "За Литву – снова великую!"

Добравшись до цели, участники шествия скандировали "Мы без Шкирпы не успокоимся", а также критиковали мэра столицы Ремигиюса Шимашюса – кричали "Шимашюса - вон".

Напомним, что аллею Шкирпы переименовали в июле 2-19 года. Столичные власти указали, что причина - Шкирпа публично делал антисемитские заявления.

Осенью против этого решения состоялся ряд протестов,а в начале января группа активистов на стене здания Литовского национального музея наклеила наклейки с прежним названием аллеи, принесла его портрет, зажгла свечи.

Люди, выступающие за Шкирпу, напоминают о его заслугах перед государством – 1 января 1919 года он вместе с другими добровольцами поднял литовский флаг на башне Гедиминаса, занимал высокий дипломатический пост в межвоенный период и выступал против советской оккупации.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Во время митинга в защиту Норейки на стене библиотеки снова повесили мемориальную доску (60)

На площади им. Симонаса Даукантаса в Вильнюсе , под...

У здания президентского дворца состоится митинг возмущенных решением мэра убрать памятную доску (16)

В четверг, у здания президентского дворца, на площади...

Защитники Норейки и Шкирпы провели митинг в Вильнюсе (105)

В Вильнюсе, у памятника Королю Миндаугасу, 7 августа...

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: мы находимся на пути поиска, но в то же время заблуждений (185)

Первый фактический глава Литвы после восстановления...

В Вильнюсе состоялось шествие националистической молодежи (21)

По случаю 102 годовщины восстановления государства...

Президент Литвы: сегодня мы празднуем осуществление красивой мечты (260)

В день 102-й годовщины восстановления государственности...

В столице Литвы состоялось традиционное шествие 16 февраля (31)

По случаю 102 годовщины восстановления государства в...

Ирена Марозене о ресторанах на заре независимости Литвы: кофе в стаканчиках из-под майонеза и стрельба (114)

За 30 лет независимости в Литве многое изменилось....

|Maža didelių žinių kaina