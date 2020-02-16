В Вильнюсе состоялось шествие националистической молодежи

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что инцидентов во время шествия не было.

частники шествия собрались у памятника Йонасу Басанавичюсу и дошли до бывшей аллеи Казиса Шкирпы, которую в прошлом году мэрия столицы переименовала в аллею Триколора.

У большинства участников шествия в руках были факелы, некоторые несли плакаты с изображением Шкирпы и Антанаса Сметоны, собравшиеся пели народные песни, скандировали "Литва, Литва", "Шкирпа, Норейка – герои Литвы", у Дома подписантов скандировали "Спасибо, спасибо".

У участников шествия также были государственные и исторические флаги, флаги Украины, Латвии и других стран. Впереди несли большой плакат в цветах литовского флага с надписью "За Литву – снова великую!"

Добравшись до цели, участники шествия скандировали "Мы без Шкирпы не успокоимся", а также критиковали мэра столицы Ремигиюса Шимашюса – кричали "Шимашюса - вон".

Напомним, что аллею Шкирпы переименовали в июле 2-19 года. Столичные власти указали, что причина - Шкирпа публично делал антисемитские заявления.

Осенью против этого решения состоялся ряд протестов,а в начале января группа активистов на стене здания Литовского национального музея наклеила наклейки с прежним названием аллеи, принесла его портрет, зажгла свечи.

Люди, выступающие за Шкирпу, напоминают о его заслугах перед государством – 1 января 1919 года он вместе с другими добровольцами поднял литовский флаг на башне Гедиминаса, занимал высокий дипломатический пост в межвоенный период и выступал против советской оккупации.