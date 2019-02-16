Несколько сот человек в столице Литвы участвовали в факельном шествии.
© DELFI / Augustas Didžgalvis

Участники шествия несли в руках факелы, литовские триколоры и исторические флаги. В толпе виднелся плакат с надписью "Литва здесь" на фоне государственного флага.

Народники, которые участвовали в шествии, скандировали разные лозунги, пели патриотические песни.

Шествие началось у Ворот зари и завершилось на Кафедральной площади.

Народники ежегодно проводят альтернативное шествие 16 февраля и 11 марта. Эти шествия критикуют за националистские лозунги.

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