Участники шествия несли в руках факелы, литовские триколоры и исторические флаги. В толпе виднелся плакат с надписью "Литва здесь" на фоне государственного флага.

Народники, которые участвовали в шествии, скандировали разные лозунги, пели патриотические песни.

Шествие началось у Ворот зари и завершилось на Кафедральной площади.

Народники ежегодно проводят альтернативное шествие 16 февраля и 11 марта. Эти шествия критикуют за националистские лозунги.