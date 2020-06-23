Delfi напоминает, что в начале этого года ушла из жизни литовская эстрадная исполнительница Нелли Палтинене. Однако из-за карантина ее останки похоронят только сегодня.
Все это время супруг Палтинене Арвидас не мог приехать в Литву из Германии. Прах Палтинене привезли в Литву в начале мая.
Исполнительница скончалась 29 февраля в Германии.
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