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23 июня с 9 до 12 ч. в Бернардинском храме в Вильнюсе проходило прощание с Нелли Палтинене. В этот же день ее похоронили на Антакальнисском кладбище, на Пригорке художников.
Nelly Paltinienė
Nelly Paltinienė
© DELFI

Delfi напоминает, что в начале этого года ушла из жизни литовская эстрадная исполнительница Нелли Палтинене. Однако из-за карантина ее останки похоронят только сегодня.

Все это время супруг Палтинене Арвидас не мог приехать в Литву из Германии. Прах Палтинене привезли в Литву в начале мая.

Исполнительница скончалась 29 февраля в Германии.

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