Delfi напоминает, что в начале этого года ушла из жизни литовская эстрадная исполнительница Нелли Палтинене. Однако из-за карантина ее останки похоронят только сегодня.

Все это время супруг Палтинене Арвидас не мог приехать в Литву из Германии. Прах Палтинене привезли в Литву в начале мая.

Исполнительница скончалась 29 февраля в Германии.