Часто женщины, открыв едва закрывающийся шкаф, говорят, что им снова нечего надеть. А на самом деле - есть. И в шкафу можно найти не одно платье, которое подойдет тем, кому действительно нечего надеть!

Согласно подсчетам, благодаря этой акции за 5 лет раздарили сотни платьев. Были такие случаи, когда женщины, которым подарили платье, потом сами участвовали в акции и дарили свои платья другим.