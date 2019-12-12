Часто женщины, открыв едва закрывающийся шкаф, говорят, что им снова нечего надеть. А на самом деле - есть. И в шкафу можно найти не одно платье, которое подойдет тем, кому действительно нечего надеть!
Согласно подсчетам, благодаря этой акции за 5 лет раздарили сотни платьев. Были такие случаи, когда женщины, которым подарили платье, потом сами участвовали в акции и дарили свои платья другим.
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