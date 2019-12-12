11 декабря вечером в Вильнюсе в 5-й раз состоялась традиционная акция, инициированная Эскедар Маштавичене "Подари платье". Цель этого мероприятия – помочь женщинам из малоимущих семей нарядиться по случаю приближающихся праздников.
Eskedar Maštavičienės renginys „Padovanok suknelę“
© DELFI / Kiril Čachovskij

Часто женщины, открыв едва закрывающийся шкаф, говорят, что им снова нечего надеть. А на самом деле - есть. И в шкафу можно найти не одно платье, которое подойдет тем, кому действительно нечего надеть!

Согласно подсчетам, благодаря этой акции за 5 лет раздарили сотни платьев. Были такие случаи, когда женщины, которым подарили платье, потом сами участвовали в акции и дарили свои платья другим.

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