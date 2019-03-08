8 марта в Вильнюсе состоится шествие женской солидарности, цель шествия - обратить внимание на разницу в зарплатах мужчин и женщин в Литве.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Шествие пройдет в пятницу под лозунгом "Все женщины работают, но не всем им платят". Оно начнется на Кафедральной площади и пройдет до площади В.Кудирки. У здания правительства проведут митинг.

Таким образом профсоюзы, неправительственные организации, некоторые политические партии отметят Международный женский день.

"К сожалению, женщинам за ту же работу не только платят меньше, но и большая часть работ, которую выполняют женщины, оплачиваются меньше, соответственно они получают минимальные гарантии, так растет риск нищеты среди работающих женщин. Точно также и пенсии у женщин ниже, большая часть женщин пенсионного возраста живет в нищете", – заметили организаторы акции.

По данным Департамента статистики, зарплата мужчин ("на бумаге") в четвертом квартале 2018 года в Литве составляла на 108,2 евро, чем мужчин.

Во втором квартале средняя зарплата женщин в Литве (без учета зарплат в персональных компаниях)) составляла 916,2 евро, а мужчин – 1024,4 евро, а "на руки" соответственно – 714,6 и 788,7 евро.

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