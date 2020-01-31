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В пятницу, в Вильнюсе активисты-экологи проведут демонстрацию, участники которой будут призывать политиков предпринять меры по сокращению загрязняющих выбросов и остановке климатических изменений.
В Вильнюсе состоится демонстрация против климатических изменений
© AP / Scanpix

Инициаторы призывают столичные власти реорганизовать общественный транспорт, расширить зеленые зоны, ускорить оборудование мест для подзарядки электромобилей.

Движение Fridays for Future Vilnius, вдохновленное шведской активисткой Гретой Тунберг, собирает митинг в 17 часов у Дома правительства.

В пятницу в Вильнюсе также будут представлены результаты исследования общественного мнения о подходе литовцев к климатическим изменениям. Опрос по заказу агентства BNS провела компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.

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Метеорологи утверждают, что 2019-ый год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, это обусловлено глобальными климатическими изменениями.

Литва вместе с другими странами Евросоюза недавно взяла обязательство добиться нейтральной для климата экономики к 2050 году.

Для этой цели страна должна на 80% сократить количество выбрасываемых в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эффект – для этого требуются большие реформы, в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

ru.DELFI.lt

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