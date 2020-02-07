В Вильнюсе составлен список автомобилей, которые увезут, если хозяева сами о них не позаботятся

Портал Delfi на этой неделе сообщал, что в Каролинишкес в котловане для нового бизнес-центра стоят два бесхозных автомобиля. По адресу проспект Лайсвес, 36, в январе было начато строительство бизнес-центра Freedom36. Заказчик – компания Karklita.

DELFI связался с гендиректором компании Ауримасом Мартинкенасом. Тот объяснил, что эти машины остались на этом месте после того, как упразднили действовавшую там стоянку для машин, ее оператор арендовал у Karklita.

"Кому принадлежат автомобили - неизвестно – их искал оператор стоянки, который ранее арендовал этот участок. Мы обращались и в полицию и в Вильнюсскую мэрию, однако выяснить, кому они принадлежат, не удалось. Автомобили с участка компании не убирали, поиски их владельцев продолжаются", – сказал он и прибавил, что было решено начать подготовку котлована. Убрать машины нельзя было, поскольку они сняты с учета.

6 февраля столичный муниципалитет распространил сообщение, в котором призывает владельцев брошенных и неэксплуатируемых автомобилей как можно скорее - убрать их с мест общего пользования.

"Брошенные автомобили не только ограничивают возможности других водителей пользоваться местами на парковке, но и представляют собой серьезную проблему в плане охраны окружающей среды.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за брошенные в общественных местах автомобили полагается штраф в размере 70-140 евро (за повторное нарушение 140-300 евро). Кроме того, решением суда такие транспортные средства могут быть конфискованы", – сказано в сообщении.

Мэрия информировала, что проведут процедуру признания таких брошенных автомобилей собственностью муниципалитета, после чего эти транспортные средства увезут на охраняемую стоянку до появления хозяина или до того момента, как суд признает их бесхозным имуществом.

"Просим владельцев этих автомобилей до 23 февраля 2020 года убрать автомобили из мест общественного пользования, в противном случае автомобили будут увезены в принудительном порядке", – сказано в сообщении.

Прилагается список из 56 таких автомобилей: Audi, BMW, Chrysler, Dacia, Ford, ИЖ, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Škoda, Suzuki, Toyota, Volvo и Volkswagen.

В таблице указан цвет автомобиля. На некоторых автомобилях нет даже номеров.

Больше всего таких бесхозных автомобилей стоит в Шешкине, Шнипишкес, Каролинишкес, Жирмунай и Науининкай. Два автомобиля стоят в Старом городе (на перекрестке ул. С.Скапо и Филарету).