В данный момент в литовской столице ведутся дискуссии, как тут может быть увековечена память политика Бориса Немцова, три года назад убитого в Москве, и других видных демократов.

Мэр столицы Р.Шимашюс предлагает совместно обсудить идею – создание на Жверинасе Сквера российской демократии, перед посольством России.

На пространстве с прудами могут появиться и художественные акценты, и именной символический, названный в честь Бориса Немцова, мост через пруд, и именные скамьи или деревца, названные именами выдающихся демократов, жертв режима, таких как Анна Политковская, Борис Немцов и других погибших в результате политических репрессий.

Сквер российской демократии будет посвящен и всем тем людям России, которые после событий 13-го января полумиллионной толпой вышли на улицы в поддержку Литвы.

«Мы твердо высказываемся за демократические ценности и очень благодарны тем людям России, которые борются за демократические ценности и за мир во всем регионе. В сквере может появиться мостик в память об убитом друге Литвы российском демократе Борисе Немцове. Мост объединяет, влечет прийти и побыть. На мосту в Москве был застрелен Борис Немцов», – выдвинул свои предложения мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, который недавно встретился с российскими демократами в Вильнюсе.

«Встреча прошла в очень доброжелательной атмосфере. Мне очень понравилась идея моста имени Б. Немцова в сквере. Поэтому можно продолжать ее развивать», – сказала Ирина Калмыкова, организатор протестов и акций солидарности, получившая убежище в Литве.

Член комиссии по названиям, памятникам и мемориальным доскам в городе Вильнюсе Аудронис Имбрасас поддержал открытую концепцию сквера, дающую широкие возможности, – в нем могут быть либо скамьи, либо другие символы, такая открытая и живая концепция будет долгоденствовать грядущие десятилетия.