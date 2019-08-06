Эту информацию BNS подтвердил пресс-секретарь Ремигиюса Шимашюса Александрас Зубряковас.
Памятная доска появилась в советское время в столичном районе Жверинас. Ее решили снять, оценив данные о том, что Вальсюнене, которую сослали в Красноярскую область, была завербована МГБ. В результате ее сотрудничества с оккупационной властью сотрудники госбезопасности арестовали 40 членов Литовского народного совета.
В их числе и генерал Йонас Норейка-Ветра. Напомним, что памятную доску Норейке со здания Академической библиотеки сняли 27 июля. Мотивом для принятия такого решения послужил тот факт, что он выполнял постановления нацистского руководства, связанные с изоляцией евреев.
Позже Вальсюнене работала в Союзе писателей Литвы. Ее имя упоминается и в других агентурных делах, направленных против католического духовенства и интеллигенции.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что она намеренно предала граждан Литвы и таким образом разрушила их судьбы.
"Неважно нацисты или советская власть – нанесение вреда людям путем сотрудничества с этими режимами не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", – сказал Шимашюс накануне снятия памятной доски.
Решение о снятии этой памятной доски приняла специальная комиссия, в состав которой входят историки, политики, деятели искусства и представители Союза архитекторов.
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