В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска поэту Валерии Вальсюнене, которая работала на советскую службу госбезопасности, сообщают новости TV3.
© DELFI / Domantas Pipas

Эту информацию BNS подтвердил пресс-секретарь Ремигиюса Шимашюса Александрас Зубряковас.

Памятная доска появилась в советское время в столичном районе Жверинас. Ее решили снять, оценив данные о том, что Вальсюнене, которую сослали в Красноярскую область, была завербована МГБ. В результате ее сотрудничества с оккупационной властью сотрудники госбезопасности арестовали 40 членов Литовского народного совета.

Статьи по теме:
После удаления памятной доски Норейке некоторые члены Союза стрелков предлагают исключить Шимашюса  (23)
Президент Литвы: не может быть нескольких разных политик по острым вопросам истории  (9)

В их числе и генерал Йонас Норейка-Ветра. Напомним, что памятную доску Норейке со здания Академической библиотеки сняли 27 июля. Мотивом для принятия такого решения послужил тот факт, что он выполнял постановления нацистского руководства, связанные с изоляцией евреев.

Позже Вальсюнене работала в Союзе писателей Литвы. Ее имя упоминается и в других агентурных делах, направленных против католического духовенства и интеллигенции.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что она намеренно предала граждан Литвы и таким образом разрушила их судьбы.

"Неважно нацисты или советская власть – нанесение вреда людям путем сотрудничества с этими режимами не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", – сказал Шимашюс накануне снятия памятной доски.

Решение о снятии этой памятной доски приняла специальная комиссия, в состав которой входят историки, политики, деятели искусства и представители Союза архитекторов.

Статьи по теме:

Литовская полиция начала расследование в связи с табличкой на памятнике Кудирке (14)

Полиция начала административное делопроизводство в...

После скандала с памятной доской Норейке на памятниках Цвирке и Кудирке появился вопрос мэру (18)

После того как в Вильнюсе со здания Академической...

Президиум консерваторов Литвы назвал снятие доски Норейке провокацией (24)

Президиум оппозиционного Союза Отечества-Литовских...

В Вильнюсе в поддержку Шкирпы и Норейки организуют митинг (91)

В ответ на снятие памятной доски, посвященной генералу...

Общество

Зуокене после возвращения вещей намерена обратиться в полицию

"Несите, завтра опять вынесем", – такими словами супруга...

Апелляционный суд рассмотрел жалобу подозреваемого в шпионаже Палецкиса

Во вторник Апелляционный суд Литвы рассмотрел жалобу...

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

О запрете курения на балконах: с таким же успехом можно запретить курение на Марсе (6)

Предложение о запрете курения на балконах -...

Студентка из Вильнюса, прошедшая Камино де Сантьяго

"Боль тебя не определяет": cтудентка из Вильнюса преодолела 270 километров пешком по Португалии и Испании (2)

Полина — выпускница одного из столичных ВУЗов....

TOP новостей

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (111)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)

Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...

В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (43)

В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...

Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)

Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...