DELFI получил несколько видеозаписей, на которых запечатлены полицейские, приехавшие проверять, почему на аллее собралась группа людей. Одну женщину полиция увезла в комиссариат.

Жители, которые прислали видео, были возмущены и писали, что "если бы размахивали радужным или российским флагом", никого бы не задержали. Собравшиеся были недовольны и тем, что представитель полиции по имени Карина неправильно говорила по-литовски.

"3 января, около 18 ч., 4 человека решили зажечь свечи на аллее К.Шкирпы (это место названо аллеей Триколора, – примечание DELFI). Вскоре приехал экипаж полиции, сотрудница полиции Карина, которая неправильно говорит по-литовски, попросила предъявить разрешение на проведение митинга, позже потребовала документы, заявила, что они находятся в публичном месте и "размахивают литовским флагом", потребовала предъявить документы и не делать видео. Разгорелся конфликт. Почему-то пристали к женщине, которая размахивала флагом, других не трогали", – возмущался человек, приславший видео.

Вильнюсская полиция представила объяснение ситуации.

"Вечером 3 января 2020 г. полиция заметила, что на аллее собирается группа людей. У полиции не было данных о том, что в этом месте запланирован митинг. Когда приехал экипаж, женщина стала размахивать флагом. Ее попросили назвать свое имя и предъявить документы, женщина отказалась это сделать, сказала, что хочет выразить свое мнение. Женщина имя не назвала, документы не предъявила, отказалась объяснить обстоятельства, поэтому для выяснения ее личности и пресечения дальнейших противозаконных действий, в 19.15 ч. ее доставили в комиссариат", – сказал он.

На одном из видео видно, что Астра Геновайте Астраускайте не сразу назвала свое имя. Документы она не предъявила.

"В полиции была установлена личность женщины, выяснилось, что несколько месяцев назад она плеснула краску на макет "Холма свободы" на Лукишкской площади. Кроме того, несколько дней назад она была зафиксирована на аллее Триколора, когда появилась наклейка с бывшим ее названием, – сообщает полиция. – В полиции женщина заявила, что плохо себя чувствует, была вызвана скорая, в 20.55 ч. женщину увезли в больницу, врачам она сказала, что ей травмы нанесли полицейские".

"В комиссариате непропорционально применяли силу, нанесли физическую боль, в результате Астру скорая увезла в больницу. Надо подчеркнуть, что скорую вызвала не полиция, а близкие люди", – писал человек, который прислал видео в редакцию.

Полиция сообщает, что в отношении Астраускайте был составлен протокол о нарушении - неподчинение и невыполнение законных требований полиции, унижение должностного лица при исполнении обязанностей.

Материалы были переданы в 3-й комиссариат для уточнения всех обстоятельств.