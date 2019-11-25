Девочку 23 ноября доставили в Сантаришкскую больницу. Врачи сразу заподозрили пневмококковую инфекцию.
В понедельник врачи уточнили диагноз. В результате дополнительных исследований выяснилось, что причиной смерти ребенка был сепсис вызванный пневмококковой инфекцией.
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