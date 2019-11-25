В Вильнюсе скончалась годовалая девочка: врачи назвали настоящую причину смерти

В субботу в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Вильнюсе скончалась годовалая девочка. 25 ноября врачи назвали причину смерти ребенка – девочка скончалась от сепсиса, вызванного пневмококком.