"Это явление наблюдается тогда, когда преломляющиеся лучи отражаются в перистых облаках, состоящих из кристалликов льда", – пишут синоптики.

Гало может иметь форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

По словам синоптиков, гало в Литве наблюдается достаточно часто.