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Этот вторник в Вильнюсе был необычным: по данным Литовской гидрометеорологической службы, в столице можно было увидеть редкое явление – солнечное гало.
Saulės halas
Saulės halas
© AFP / Scanpix

"Это явление наблюдается тогда, когда преломляющиеся лучи отражаются в перистых облаках, состоящих из кристалликов льда", – пишут синоптики.

Гало может иметь форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

По словам синоптиков, гало в Литве наблюдается достаточно часто.

Saulės halas
Saulės halas
© T.Kantauto nuotr.

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