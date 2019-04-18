17 апреля вечером в Вильнюсе произошло большое несчастье – сгорел дом композитора Рамунаса Мотекайтиса. Композитор просит о помощи.
Ramūno Motiekaičio namai
© Asmeninis albumas

О несчастье композитор сообщил в социальной сети Facebook.

"Уважаемые и дорогие друзья, знакомые, коллеги, мне никогда не приходилось обращаться к вам в сети, но сердце разрывается – другого выхода не вижу.

Вчера сгорел дотла мой дом и машина. Вместе с домом сгорело много вещей, которые делали меня мною: книги, партитуры, жесткие диски, конспекты лекций, записи для будущей книги и много всего, что было со мной с самого детства.

Я вышел на улицу в тапках и свитере. Меня приютили родители, но на мне "одежда путешественника и нищего", у меня зарплата меньше 600 евро и трое несовершеннолетних детей. Извините, если в ближайшие месяцы, а может и годы я буду без крыльев, а может быть, даже не буду понимать, о чем вы говорите", – писал Мотекайтис.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

На стену библиотеки вернут памятную доску генералу Ветре (2)

На стену библиотеки Врублевскисов вернут памятную...

В Вильнюсе сгорел дом композитора Мотекайтиса: мужчина с тремя детьми остался без крова (2)

17 апреля вечером в Вильнюсе произошло большое...

В столице Литвы зацвели сакуры (2)

В Вильнюсе наступил долгожданный день. 18 апреля стали...

РФ утверждает, что предпринимает все меры защиты работников посольства Литвы (5)

Россия информировала свои ответственные службы об...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие (16)

15% участников опроса считают, что в старости будут...

TOP новостей

Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (51)

Президентская гонка в Литве выходит на финишную...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие (16)

15% участников опроса считают, что в старости будут...

В столице Литвы зацвели сакуры (2)

В Вильнюсе наступил долгожданный день. 18 апреля стали...

А.Ужкальнис. Почему украинцы в Литве - это литовцы (12)

Двойное гражданство нужно, чтобы литовцам было лучше....

В Сантаришкес у клиник меняется порядок парковки автомобилей (7)

Многие, кто по какой-то надобности ездил в...