В Вильнюсе сел вертолет с донорскими сердцем и почками для пересадки

Как информировал BNS глава Национального бюро трансплантации Артурас Баготырюс, органы молодого донора в ночь на среду взяла в Шяуляй бригада из семи медиков, сердце и роговица будут пересажены реципиентам в Вильнюсе, почки - двум реципиентам в Каунасе. Донорские органы получат в общей сложности четыре человека.
По словам А. Баготырюса, срок ожидания пересадки для сердца - самый короткий, оно должно быть пересажено в течение шести часов, остальные органы могут ждать дольше. Почки из Вильнюса в Каунас будут доставлены на автомобиле.
В этом году в Литве уже проведены 3 операции по пересадке сердца, 39 операций по пересадке почек, 10 - по пересадке печени, 12 - по пересадке роговицы, проведено около 100 операций по пересадке стволовых клеток.
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