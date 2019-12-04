В Литве не смолкают дискуссии о том, где в этом году нарядили самую красивую елку. Между тем, огни на главных елках зажигают и в других странах Европы и мира. Огни на главных елках зажглись также в Риге и Таллине.
Vilniaus, Rygos ir Talino Kalėdų eglės
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В Вильнюсе 30 ноября зажглось 100 000 лампочек на увенчанной короной елке-шахматной королеве. Ее украшение обошлось в 90 000 евро.

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В Риге, на Домской площади огни на елке зажглись 1 декабря. В Старом городе Риги украсили еще две елки. все елки в Старой части Риги высотой примерно 15 м, деревьям 30-35 лет.

Как и в Вильнюсе, вокруг главной рижской елки разместился рождественский городок.

В Таллине также начался праздничный марафон. На Ратушной площади, около главной елки, огни на которой зажглись 1 декабря, разместился рождественский городок и рынок, который будет действовать до 7 января.

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