Портал DELFI знакомит своих читателей с главными елками стран Балтии.
В Вильнюсе 30 ноября зажглось 100 000 лампочек на увенчанной короной елке-шахматной королеве. Ее украшение обошлось в 90 000 евро.
В Риге, на Домской площади огни на елке зажглись 1 декабря. В Старом городе Риги украсили еще две елки. все елки в Старой части Риги высотой примерно 15 м, деревьям 30-35 лет.
Как и в Вильнюсе, вокруг главной рижской елки разместился рождественский городок.
В Таллине также начался праздничный марафон. На Ратушной площади, около главной елки, огни на которой зажглись 1 декабря, разместился рождественский городок и рынок, который будет действовать до 7 января.
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