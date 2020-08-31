В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая

Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисована аэрозольными красками.
Пресс-служба департамента информировала BNS, что от рук хулиганов пострадало посольство Китая.
Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор предупреждает министра: 12-летние передают вирус так же, как взрослые (1)
12-летние дети передают вирус так же, как взрослые, об...
Предложение Науседы: начальное образование начинать на год раньше, детсады сделать обязательными
Президент Гитанас Науседа предложил начинать...
Глава Минздрава назвал самые большие риски: учебный год и возвращение студентов (7)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига назвал в...
В Литве за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая...
Экономист: Литва стала жертвой своего первичного успеха в борьбе с COVID-19 (9)
Заместитель главы Центробанка Литвы , экономист...