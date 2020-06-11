В Вильнюсе разразилась гроза, шел ливень и град

Скопировать ссылку В Вильнюсе разразилась гроза, шел ливень и град

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Синоптики сообщают, что в четверг был последний жаркий день. С севера понемногу спускается атмосферный фронт, который принесет перемены. В четверг вечером в Вильнюсе поднялся ветер, прошел сильный дождь и град.