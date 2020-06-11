aA
Синоптики сообщают, что в четверг был последний жаркий день. С севера понемногу спускается атмосферный фронт, который принесет перемены. В четверг вечером в Вильнюсе поднялся ветер, прошел сильный дождь и град.
На востоке страны прогнозируют грозы. Ненастье фиксируют в Игналине, там идет сильный дождь. Из Вильнюса сильный ветер и ливень направится в сторону Алитуса, Мариямполе, Каунаса.
В Вильнюсе дождь затопил подземную стоянку ТЦ Panorama, ряд улиц и дворы Старого города.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После скачка заболеваемости министр предупредил о возможном карантине в конкретных городах (67)
В Литве за сутки подтверждено 19 новых случаев...
Эпидемиолог не отрицает, что вторая волна коронавируса может начаться до осени (40)
9 из 19 случаев коронавируса связаны с очагом в...
В Вильнюсе разразилась гроза, шел ливень и град (1)
Синоптики сообщают, что в четверг был последний жаркий...
Литовские города готовятся к переменам: на машине на работу ездить не придется (37)
Литовские города ждут большие перемены. Внедрение...
Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (80)
Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...