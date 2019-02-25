Над памятником работают в Вильнюсе.

"Это будет первый памятник в нашем крае, в Укмерге, памятник президенту", – сказал BNS мэр Укмерге Роландас Яницкас.

"Мы делаем то, что никто еще не сделал, мы, его земляки, должны были сделать это раньше", – прибавил он.

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Установку памятника инициировала мэрия. По ее заказу памятник первому президенту Литвы изготавливает скульптор Антанас Жукаускас.

В его вильнюсской мастерской уже изготовлен глиняный вариант памятника в полную величину.

Это творение отправится в другую мастерскую, где из воска отольют промежуточную модель, а потом восковые части передадут мастерам, которые выполнят скульптуру в бронзе.

2,5-метровая бронзовая скульптура Сметоны появится у него на родине в Ужуленисе, напротив школы-музея им. А. Сметоны. Эта школа была построена в межвоенные годы по инициативе Сметоны.

Скульптуру планируют открыть 10 августа по случаю 145-летия со дня рождения Сметоны.

Часть средств на памятник выделила мэрия, но их недостаточно. Мэрия открыла специальный фонд поддержки культуры, через который собирает необходимые средства.

По словам мэра, пока точная стоимость памятника неизвестна, поскольку сейчас проводят закупки.

2019 год парламент Литвы объявил годом Сметоны.

Ассоциация "Память нашего народа", объединяющая деятелей науки, искусства, культуры и политики, в прошлом году обратилась к главам Литвы и Вильнюса с просьбой установить в Вильнюсе памятник Сметоне. Однако никакое решени по этому вопросу до сих пор не было принято.

Сметона занимал пост президента Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он погиб в 1944 году, во время пожара в доме (он жил в США).