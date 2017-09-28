Собравшиеся на митинг, организованный союзом пенсионеров Bočiai и Литовской ассоциацией пожилых людей, люди принесли с собой плакаты с требованием "Немедленно остановить перевод средств из "Содры" и госбюджета в пенсионные фонды второй ступени", подсчетами, согласно которым "Фонды второй ступени уменьшают содровские пенсии на 10%".

Пенсионеры не скрывали, что их пенсии невелики, однако в числе протестовавших не удалось найти тех, кто лично не может прожить на пенсию или вынужден экономить на еде.

83-летняя Ирена сказала, что пришла на митинг из солидарности с теми пенсионерами, которым живется нелегко. "Я думаю, что нужно проявлять уважение к пожилым людям, (…) когда доходы у человека 200-300 евро, как им прожить, если цены растут? Это митинг, чтобы обратить внимание", – сказала Ирена.

Она сказала, что ее пенсия - больше 300 евро. "Я не жалуюсь, я еще могу прожить, еще есть дети, работаю на огороде", - сказала Ирена.

79-летняя Алдона больше всего возмущалась фондами второй ступени, хотя и признала, что в них участвуют ее дети.

"Дети откладывают, поскольку они еще не пенсионеры. Никому это невыгодно, прибавки к пенсии они не получат. Если бы отменили фонды второй ступени, могли бы людям увеличить пенсии", - сказала Алдона.

У нее пенсия 560 евро, кроме того, она еще работает. "Я осталась одна, муж умер, но я еще выкручиваюсь, помощи у детей не прошу", - сказала Алгода.

72-летний Стасис сказал, что пришел на митинг из солидарности с женой, которая из-за слабого здоровья не смогла прийти. Пенсия его жены всего 200 евро.

"Вдвоем еще можно прожить, а как одному? У меня пенсия больше, когда-то я работал в трех местах, хозяин хорошо платил, не было никаких конвертов, и вот я получаю 500 евро. Пока не надо экономить на еде", - сказал Стасис.

Заместитель председателя Bočiai Юозас Тимас сказал, что основная тема митинга - частные пенсионные фонды. "Мы считаем, что эти фонды неправильно сформированы. Они вносят раздор в общество. Суть в том, что у части общества забирают деньги и передают другой части.

Мы хотим, чтобы эти фонды реформировали, а фонды второй ступени упразднили. Если хочешь участвовать, должно быть иначе: хочешь участвовать – плати из своей зарплаты, а не за счет других жителей", - сказал Тимас.

"Если бы эти деньги вернули, то пенсии стали бы выше", - продолжил он.

Президент Литовской ассоциации пожилых людей Грасилда Макарявичене сказала, что сейчас сложнее всего приходится тем, кто в прошлом был интеллигентом, их зарплаты были низкими. В ее организации 59 612 членов, из них 62% голодают, поскольку получают небольшие пенсии.

"Те, кто голодает, получают пенсии в размере 140, 150, 170 евро, можно ли в Литве прожить на такую пенсию? Нет. В основном такие пенсии получают интеллигенты, поскольку у них были небольшие зарплаты", - сказала Макарявичене.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис пришел на митинг и сказал, что основная проблема - раздор между пенсионной системой и фондами второй ступени.

"Такого не должно быть. В обществе напряжение слишком велико. Пенсионеры считают, насколько их пенсии меньше из-за того, что 2% переводят в накопительные фонды. Такого не должно быть. Мы ищем выход, думаем, как снять это напряжение и продлить возможность участия в фондах", – сказал министр.