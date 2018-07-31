Заупокойная служба состоится 1 августа, в 13 ч., урну с прахом вынесут в 14 ч.
Похороны – на горе Художников, на Антакальнисском кладбище.
Насвитис ушел из жизни 27 июля, на 91-м году. Вместе с братом архитектором Витаутасом Насвитисом он проектировал многие известные вильнюсские здания: кафе "Неринга", центральный почтамт, Национальный драматический театр.
В Вильнюсе простятся с архитектором Альгимантасом Насвитисом
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