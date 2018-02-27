Сегодня исполняется 3 года с того дня, когда в Москве был убит один из самый ярких представителей российской оппозиции Борис Немцов.

"В этот день в Вашингтоне в его честь будет переименована улица, а во многих городах, и не только российских, пройдут акции памяти Бориса. В годовщину убийства российского политика Бориса Немцова мы проводим пикет в Вильнюсе", - говорится в призыве организаторов.

После митинга его участники передали Вильнюсскому самоуправлению свое обращение.

"Литва всегда поддерживала демократическую Россию и поддерживает российскую демократическую оппозицию. Мы просим Вильнюсское самоуправление назвать именем Бориса Немцова одну из улиц города. Мы считаем, что лучшим вариантом было бы переименовать улицу Латвю, на которой расположено посольство России, в улицу Бориса Немцова", - говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что такое решение позволило бы отдать дань памяти политику и обратить внимание российской власти на то, что необходимо объективно расследовать это преступление, наказать виновных и заказчиков.