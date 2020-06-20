На акции присутствовали около сотни человек, среди них - консерватор Эмануэлис Зингерис, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, депутат Аушрине Армонайте, политолог Витис Юрконис.
19 июня был последним днем сбора подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Беларуси. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, собрал уже два миллион подписей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла (3)
"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План...
"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (8)
Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....
Все устали от карантина? Google рассказал, где во время пандемии находились жители Литвы и других стран
Режим карантина действовал в Литве три месяца, на этот...
В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь" (140)
В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла...
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (1)
Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...