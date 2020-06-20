В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь"

На акции присутствовали около сотни человек, среди них - консерватор Эмануэлис Зингерис, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, депутат Аушрине Армонайте, политолог Витис Юрконис.

19 июня был последним днем сбора подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Беларуси. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, собрал уже два миллион подписей.