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В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусами, которые не хотят провести очередную пятилетку под руководством Александра Лукашенко. Ее организовала белорусская диаспора в Литве.
В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь"
© DELFI / Domantas Pipas

На акции присутствовали около сотни человек, среди них - консерватор Эмануэлис Зингерис, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, депутат Аушрине Армонайте, политолог Витис Юрконис.

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19 июня был последним днем сбора подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Беларуси. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, собрал уже два миллион подписей.

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